Масштабная избирательная кампания состоится в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единый день голосования в Хабаровском крае состоится 10 сентября 2023 года. Это будет одна из самых масштабных избирательных кампаний. Выборы пройдут в Хабаровске и 15 муниципальных районах. В голосовании примут участие около 80% всего населения края.

- Самыми масштабными станут выборы мэра Хабаровска, глав Верхнебуреинского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского районов, депутатов Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского и района имени Лазо, - рассказали в избиркоме Хабаровского края.

Всего пройдет 159 избирательных кампаний. По их итогам распределят 1166 депутатских мандатов и изберут глав 42 муниципальных образований.

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