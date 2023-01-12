Масштабная избирательная кампания состоится в Хабаровском крае в 2023 году
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Единый день голосования в Хабаровском крае состоится 10 сентября 2023 года. Это будет одна из самых масштабных избирательных кампаний. Выборы пройдут в Хабаровске и 15 муниципальных районах. В голосовании примут участие около 80% всего населения края.
- Самыми масштабными станут выборы мэра Хабаровска, глав Верхнебуреинского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского районов, депутатов Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского и района имени Лазо, - рассказали в избиркоме Хабаровского края.
Всего пройдет 159 избирательных кампаний. По их итогам распределят 1166 депутатских мандатов и изберут глав 42 муниципальных образований.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru