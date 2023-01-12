Министр социальной защиты Хабаровского края расскажет о детском пособии в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Первый прямой эфир в 2023 году с министром социальной защиты Хабаровского края Александром Дорофеевым состоится 13 января. Жители региона могут задать свои вопросы на официальных страницах ведомства в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Одной из главных тем трансляции станет пособие на детей от трех до семи лет. Не останутся без внимания и другие меры поддержки граждан, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

Трансляция с Александром Дорофеевым начнется в 16:00. Посмотреть ее также можно в прямом эфире на официальных страницах ведомства в соцсетях.

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