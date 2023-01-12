Мать малолетнего ребенка будут судить за торговлю героином в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

40-летняя хабаровчанка, которая не раз имела проблемы с законом, задержана за торговлю героином в крупном размере. Она состояла в наркокартеле, исполняя роль курьера и «склада». Женщина делала закладки с запрещенкой на территории всего Хабаровского края.

- У фигурантки есть малолетний ребенок, но она не задумывалась о последствиях своих действий, - рассказали в УМВД России по ДФО.

По уголовному делу было изъято 233 свертка, в которых находилось около 125 граммов героина. Сейчас женщина ждет суда под подпиской о невыезде. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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