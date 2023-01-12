Бильярдисты Хабаровского края взяли две медали первенства России Фото: Федерация бильярдного спорта Хабаровского края

Первенство России по бильярдному спорту прошло в Екатеринбурге. В команду Хабаровского края вошли 12 участников. Двое из них завоевали медали. В финал вышла Наталья Лесь-Нелина. Она взяла серебро среди девочек в возрасте до 13 лет. Еще одна медаль - бронзовая - у Ивана Батухтина, который соревновался в возрастной категории до 19 лет.

- Весь Дальний Восток болел за наших. Наталья уже ранее занимала призовые места на всероссийских соревнованиях, но это был ее первый финал первенства России. Иван Батухтин выступал в сложной подгруппе, но также сумел показать хороший результат, - сказал Георгий Катаев, президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края.

У призеров теперь есть возможность попасть в состав сборной России и проявить себя на международных соревнованиях.

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