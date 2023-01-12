Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 1:23

Четыре района Хабаровского края получили субсидии на закупку автолавок

Это позволит обеспечить продуктами жителей отдаленных населенных пунктов
Александра ЯВИЩЕНКО
Четыре района Хабаровского края получили субсидии на закупку автолавок

Четыре района Хабаровского края получили субсидии на закупку автолавок

Фото: Андрей АБРАМОВ

Субсидии на закупку автолавок из регионального бюджета получили администрации Вяземского, Нанайского, Ульчского и Верхнебуреинского районов. Помощь покроет до 70% расходов. Еще 30% выделили местные власти. Деньги уже направлены предпринимателям, которые будут заниматься организацией торговли в отдаленных населенных пунктах.

- В декабре 2022 года был заключен предварительный договор купли-продажи промтоварного фургона «УАЗ Профи». Срок доставки - 120 дней. Когда автолавка прибудет в район, предприятие начнет доставлять товары по двум маршрутам: Троицкое - Славянка - Малмыж - Троицкое и Троицкое - Гасси - Искра - Троицкое, - сказал Николай Сафронов, глава Нанайского района.

Договоры на покупку и поставку автолавок уже заключены. Сейчас решаются вопросы касательно комплектации транспорта. Автолавки поступят в край в течение трех месяцев.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.