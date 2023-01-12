Четыре района Хабаровского края получили субсидии на закупку автолавок Фото: Андрей АБРАМОВ

Субсидии на закупку автолавок из регионального бюджета получили администрации Вяземского, Нанайского, Ульчского и Верхнебуреинского районов. Помощь покроет до 70% расходов. Еще 30% выделили местные власти. Деньги уже направлены предпринимателям, которые будут заниматься организацией торговли в отдаленных населенных пунктах.

- В декабре 2022 года был заключен предварительный договор купли-продажи промтоварного фургона «УАЗ Профи». Срок доставки - 120 дней. Когда автолавка прибудет в район, предприятие начнет доставлять товары по двум маршрутам: Троицкое - Славянка - Малмыж - Троицкое и Троицкое - Гасси - Искра - Троицкое, - сказал Николай Сафронов, глава Нанайского района.

Договоры на покупку и поставку автолавок уже заключены. Сейчас решаются вопросы касательно комплектации транспорта. Автолавки поступят в край в течение трех месяцев.

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