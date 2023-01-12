Конкурс «Студенческий актив» стартовал в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ежегодный конкурс «Студенческий актив» стартовал 9 января. Его участниками могут стать представители студенческого самоуправления и общежитий. Соревнования пройдут в три этапа. Первый - прием заявок. Он продлится до 31 января. Участники должны отправить заявку с планом мероприятий в управление по связям с общественностью и работе с молодежью администрации города Хабаровска. На втором этапе в формате деловой игры организуют «Школу студенческого самоуправления». В финале конкурсанты примут участие как волонтеры в городских мероприятиях.

- Цель конкурса - узнать, кто сможет лучше организовать обучение и быт. Лучших участников наградят дипломами и ценными подарками, - рассказали в администрации Хабаровска.

Конкурс продлится до 1 мая.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.