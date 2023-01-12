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НовостиОбщество12 января 2023 1:45

Сергей Кравчук поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Мэр Хабаровска пожелал им успехов и крепкого здоровья
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Сергей Кравчук поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: Администрация Хабаровска

День работника прокуратуры отмечают в России 12 января. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

- Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепляют веру людей в верховенство права. Сегодняшний праздник - это торжество законности, чести, мужества и долга. Администрация города постоянно контактирует с прокуратурой. Хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов за то, что отстаиваете права наших жителей, за профессионализм и беспристрастность. Желаю вам здоровья и успехов! - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что должности прокуроров ввел Петр Первый. Это произошло 12 января 1722 года. Тогда же он учредил пост генерал-прокурора.

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