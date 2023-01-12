Сергей Кравчук поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Фото: Администрация Хабаровска
День работника прокуратуры отмечают в России 12 января. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.
- Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепляют веру людей в верховенство права. Сегодняшний праздник - это торжество законности, чести, мужества и долга. Администрация города постоянно контактирует с прокуратурой. Хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов за то, что отстаиваете права наших жителей, за профессионализм и беспристрастность. Желаю вам здоровья и успехов! - сказал Сергей Кравчук.
Напомним, что должности прокуроров ввел Петр Первый. Это произошло 12 января 1722 года. Тогда же он учредил пост генерал-прокурора.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru