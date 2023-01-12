Подтолкнул подростка на преступление: житель Колымы угрожал убийством 16-летнему парню

Житель Магаданской области заставил подростка совершить кражу под угрозой убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 18-летнего жителя поселка Усть-Омчуг. В декабре прошлого года ранее судимый молодой человек находился в квартире вместе с 16-летним парнем. Угрожая расправой, он заставил подростка украсть вместе с ним телевизор.

- На подозреваемого завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Если его признают виновным, молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

В настоящий момент правоохранители ведут следствие по делу и собирают доказательства для передачи дела в суд.

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