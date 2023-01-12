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НовостиПроисшествия12 января 2023 2:13

Подтолкнул подростка на преступление: житель Колымы угрожал убийством 16-летнему парню

Житель Магаданской области заставил подростка пойти на преступление под угрозой убийством
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Магаданской области заставил подростка совершить кражу под угрозой убийства

Житель Магаданской области заставил подростка совершить кражу под угрозой убийства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 18-летнего жителя поселка Усть-Омчуг. В декабре прошлого года ранее судимый молодой человек находился в квартире вместе с 16-летним парнем. Угрожая расправой, он заставил подростка украсть вместе с ним телевизор.

- На подозреваемого завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Если его признают виновным, молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

В настоящий момент правоохранители ведут следствие по делу и собирают доказательства для передачи дела в суд.

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