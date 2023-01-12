Поздно спохватился: хабаровчанин потерял 100 тысяч рублей, когда был в гостях

Застолье закончилось кражей 100 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Хабаровска проводил вечер в гостях у товарища за бутылкой «крепкого». На застолье присутствовали друзья хозяина квартиры. Потерпевший раньше их не видел. Периодически он отходил, оставляя свой телефон лежать на столе без присмотра. Этим воспользовался один из гостей. Когда владелец смартфона в очередной раз отлучился, он снял блокировку и перевел на свой счет 100 тысяч рублей через мобильный банкинг.

- После опроса хозяина квартиры было установлено, что деньги украл 18-летний молодой человек. Раньше он не имел проблем с законом. Всю сумму он успел потратить на развлечения и другие цели, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу парню грозит до шести лет лишения свободы. Он ждет суда под подпиской о невыезде.

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