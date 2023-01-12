Сотрудники коммунальной службы предотвратили обледенение дороги в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские коммунальщики смогли предотвратить обледенение дороги на участке между Бойко-Павлова и переулком Горным. Труба, которая предназначена для вывода жидкости в ливневку, обледенела из-за низких температур. Сотрудники МУП «Южное» прочистили сток, тем самым не допустили покрытие проезжей части льдом.

- Трубы промывают гидромеханическим способом. Под большим давлением подается горячая вода. Чистка нужна, чтобы жидкость не попадала на дорогу и не текла дальше - к частным участкам, - сказал Александр Рыкунов, представитель управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Трубы, подверженные промерзанию, инспектируют каждую неделю, но все же иногда предотвратить проблему коммунальщики не успевают. В случае промерзания стоков хабаровчан просят звонить по номеру 29-39-74.

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