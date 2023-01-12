Свободное посещение школ объявили в Магаданской области
Фото: Олег УКЛАДОВ
В некоторых населенных пунктах Магаданской области 12 января ввели свободное посещение школ. Всему виной сильный мороз. Так, ученики 1-11 классов из поселка Уптар сегодня могут не приходить в школу. Решение должны принять родители. Отметим, что по прогнозу погоды, в поселке сегодня ожидается мороз до -28 градусов.
Также занятия сделали необязательными для учащихся 1-8 классов в поселке Сокол. 12 января здесь ожидаются морозы ночью до -41 градуса, а днем температура поднимется только до -26.
Напомним, 10 и 11 января уроки также отменяли из-за сильных морозов в школах Оротукана, Ягодного, Дебина, Синегорья и Сеймчана.
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