Власти Хабаровского края увеличили размер субсидий на оплату ЖКХ в 2023 году

Власти Хабаровского края увеличили размер субсидий в 2023 году Фото: Даниил ОПАРИН

Жители региона смогут получить увеличенную субсидию на оплату коммуналки с января 2023 года. Власти проиндексировали размер выплат. Это частично поможет сгладить подорожание тарифов, которое произошло с 1 декабря 2022 года.

- Был произведен перерасчет субсидии, выплачиваемой отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке с июня, а в некоторых населенных пунктах с января 2022 года. Размер выплаты подняли для 30,3 тысячи семей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Проиндексированная субсидия будет полагаться жителям некоторых населенных пунктов не с начала этого года, а с июля или сентября 2023-го. Они получат доплату за эти месяцы в январе через банки или в феврале - почтой.

Увеличенную субсидию с января будут получать больше 31 тысячи жителей региона. Для этого из бюджета выделят около 600 миллионов рублей. В среднем сумма выплат поднимется на шесть процентов.

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