«Горячая линия» по вопросам удорожания коммунальных услуг заработала в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 декабря 2022 года в России произошла индексация тарифов на услуги ЖКХ. Жители Хабаровска уже получили первые квитанции с новыми суммами. Для многих платежки стали шоком, потому что вместо обещанных девяти процентов многие службы подняли расценки на 20-30%.

- Изменились тарифы на холодную и горячую воду, свет, отопление, газ и вывоз мусора. В ряде случаев рост был в пределах девяти процентов, в других - больше. Все потому, что много лет в крае они индексировались с применением коэффициентов. Теперь изменилась методика расчета, сейчас используются объемные показатели, - сказала Алена Сидорова, председатель комитета по ценам и тарифам.

В регионе приняты меры, сдерживающие повышение цен на услуги ЖКХ. В крае установлены предельные тарифы и индексы роста платы, предоставляется субсидия.

- Если за декабрь 2022 года рост совокупной платы по сравнению с ноябрем прошлого года превысил девять процентов, то в квитанции появится строка «Компенсация». На эту сумму должна быть снижена плата за декабрь. Разница покрывается из регионального бюджета, - сказала Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края.

Расчетом компенсаций занимаются местные администрации. Жителям не нужно писать заявлений. Также для хабаровчан работает горячая линия по вопросам повышения тарифов и расчету компенсаций: 8 (4212) 40-90-94.

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