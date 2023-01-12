Коллектор на улице Павла Морозова запустят в апреле 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

Коллектор на Павла Морозова планируют запустить к апрелю. Еще осенью здесь проложили и загерметизировали трубопровод. После «Водоканал» приступил к строительству канализационных камер.

- Работам мешает вода. С осени приходится ее постоянно откачивать, - сказал Андрей Стаханов, глава отдела капстроительства «Водоканала».

Когда будут готовы камеры, старый коллектор освободят от стоков, а на время подключения нового будет перекрыта проезжая часть. Движение закроют только на некоторых участках дороги.

После подключения коллектора «Водоканал» приступит к благоустройству территорий, которые были повреждены во время строительства. На участке проезжей части, где находится старый коллектор, выполнят тампонаж. Полость заполнят специальным раствором, чтобы избежать разрушения коллектора и просадок асфальта.

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