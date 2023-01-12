«Россельхозбанк» улучшает условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Россельхозбанк» обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села. В частности, его максимальная сумма увеличена с 250/300 тысяч рублей до 500-700 тысяч рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Кроме того, теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда).

Потребительский кредит на благоустройство для жителей села предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения. В «Россельхозбанке» это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок - до пяти лет.

Минимальная ставка по всем обозначенным продуктам в РСХБ составляет от 3,25%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8 800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.