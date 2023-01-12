Николай Рябов поздравил хабаровских коллег с Днем работника прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

12 января в России празднуют День работника прокуратуры. Этому ведомству в стране уже больше 300 лет. С поздравлениями к коллегам обратился прокурор Хабаровского края Николай Рябов.

- Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Работники органов прокуратуры кропотливо добиваются восстановления прав граждан, защищают интересы общества и страны. Благодарю вас за слаженную работу и высокий профессионализм! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и профессиональных успехов! - сказал Николай Рябов.

Отметим, за 2022 год прокуроры края пресекли 43 тысячи нарушений закона, привлекли к ответственности семь тысяч человек.

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