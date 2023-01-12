Увезли в больницу с болью: 73-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя автобусами в Хабаровске

Авария случилась на Ленинградской улице Фото: Скриншот с видео

Пассажирский автобус и маршрутка столкнулись в Хабаровске 11 января. Авария случилась на Ленинградской улице. Пострадал один человек.

ДТП случилось в районе дома №53. По предварительным данным, маршрутка №61 остановилась на светофоре. За ней ехал автобус №1, который из-за технической неисправности не смог затормозить. Как итог - «единица» врезалась в маршрутку.

В обоих автобусах в момент столкновения находились пассажиры. От удара в маршрутке упала 73-летняя женщина. Пассажирка ударилась и пожаловалась на головную боль. Ее госпитализировали.

- По результатам проверки будет вынесено решение. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила. Будьте культурными на дорогах, - сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска.