Землетрясение магнитудой три балла произошло рядом с ЕАО

Землетрясение магнитудой три балла произошло в китайской провинции рядом с ЕАО Фото: Правительство ЕАО

В среду, 11 января, в уезде Цзяинь китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с ЕАО через Амур, произошло землетрясение магнитудой в три балла. Его эпицентром стал город Ичунь. Толчки были зафиксированы в 11:34 по местному времени (в 13:34 по времени Еврейской автономии).

- По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений. В Сейсмологическом центре КНР рассказали, что землетрясение произошло на глубине 21 километра, - говорится в сообщении источника news.cnr.cn.

Жители ЕАО не заметили подземных толчков, несмотря на то, что автономия находится очень близко к провинции Хэйлунцзян. Облученский район от северо-восточной части Китая отделяет только Амур.

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