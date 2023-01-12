Михаил Дегтярев проинспектировал производство тактического вездехода в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на площадке по производству легкого тактического автовездехода высокой проходимости (багги). Единственный центр по их производству на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.

- Сегодня наша главная задача - снабдить армию, которая выполняет задачи СВО. На Дальнем Востоке хабаровская компания создает новый продукт для наших военных. За полтора месяца инженеры собрали первую партию опытных образцов. В ближайшее время багги пройдут испытания на полигонах ВВО. Потом примем решение об организации серийного производства, - сказал Михаил Дегтярев.

Скорость вездехода по бездорожью превышает 100-120 километров в час. Его грузоподъемность - 350 килограммов, а мощность - 110 лошадиных сил. Планируется нарастить производство до 20 багги в месяц. Это позволит обеспечить машинами лесоохрану, охотнадзор, комитет рыбного хозяйства, спасательные службы. Название вездеходу - «Ерофей», «Амур» или «Тигренок» - выберут жители края по результатам голосования, которое пройдет позже.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.