Снег и ветер обещают Хабаровскому краю 13 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 13 января выдастся снежной и ветреной. Синоптики прогнозируют на пятницу небольшой снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью будет от -10 до -12, а днем от -4 до -6 градусов.

Прогноз погоды в Хабаровском крае также непривычен для этого времени года. В центральных районах днем потеплеет до -1, а ночью будет от -10 до -21. На юге ожидаются морозы от -6 до -11 ночью и от -1 до -6 днем. На северных территориях будет холоднее - от -15 до -28 ночью, от -10 до -23 днем.

Осадки ожидаются во всех районах края, кроме Аяно-Майского и Охотского. Сила ветра сохранится на уровне 9-14 метров в секунду, только на севере порывы будут местами доходить до 15-20 метров.

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