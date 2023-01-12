Новые участки для комплексной жилой застройки определены в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов
В рамках развития комплексной жилой застройки в Хабаровске выбрали территории, где в ближайшем будущем появятся новые ЖК. Участки определили на Ореховой сопке, шестом и седьмом микрорайонах, на улицах Локомотивной и Связной и в переулке Брянском. На этих территориях можно построить дома, общая жилплощадь которых составит до 3,4 миллиона квадратных метров.
- Такие объемы предполагаемого строительства позволяют краю участвовать в конкурсе на получение федеральной субсидии. Мы планируем использовать ее для возведения новых объектов инфраструктуры, - сказал Олег Сутурин, министр строительства края.
В микрорайоне Ореховая сопка уже удалось привлечь около пяти миллиардов рублей федеральной субсидии на строительство тепломагистрали №35, дороги по Героев Пассаров, детсада на Шатова.
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