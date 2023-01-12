Безработные получат сертификаты на оценку квалификации в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году центр занятости населения в Хабаровске ввел новую услугу - выдача сертификатов на прохождение независимой оценки квалификации (НОК). Безработные и жители края, которые находятся в поиске подходящей вакансии, смогут бесплатно сдать экзамен, чтобы подтвердить уровень своих навыков. Раньше НОК оплачивали работодатели или соискатели.

- Свидетельство о пройденной оценке повышает конкурентоспособность его владельца на рынке труда, а для работодателя делает проще выбор кандидата на должность, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Жители региона, которые хотят пройти НОК, могут обратиться за сертификатом в центр занятости по месту жительства.

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