Центр занятости будет оказывать новую услугу в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае центр занятости населения с этого года начинает оказывать новую услугу тем, кто ищет работу. Теперь безработные могут получить сертификат на прохождение независимой оценки квалификации. Оплачивать услугу будет работодатель или работник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
- Новшеством Хабаровского края является то, что для безработных граждан и граждан, ищущих работу и не имеющих заработка, оплачивать профессиональный экзамен будет центр занятости населения путем выдачи сертификата. Стоимость сертификата равна стоимости экзамена в центре оценки квалификации, - сообщает правительство.
Независимая оценка квалификации - это уровень и соответствие потенциального работника заявленным стандартам. Экзамен на НОК проходит в теоретическом и практическом форматах. В регионе есть 12 таких центров, которые проводят оценку. По результатам человеку дают сертификат.
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