Центр занятости будет оказывать новую услугу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае центр занятости населения с этого года начинает оказывать новую услугу тем, кто ищет работу. Теперь безработные могут получить сертификат на прохождение независимой оценки квалификации. Оплачивать услугу будет работодатель или работник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

- Новшеством Хабаровского края является то, что для безработных граждан и граждан, ищущих работу и не имеющих заработка, оплачивать профессиональный экзамен будет центр занятости населения путем выдачи сертификата. Стоимость сертификата равна стоимости экзамена в центре оценки квалификации, - сообщает правительство.

Независимая оценка квалификации - это уровень и соответствие потенциального работника заявленным стандартам. Экзамен на НОК проходит в теоретическом и практическом форматах. В регионе есть 12 таких центров, которые проводят оценку. По результатам человеку дают сертификат.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.