Спасатели проверяют места размещения крещенских купелей в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в этом году планируется оборудовать 15 купелей для крещенских купаний в 10 муниципалитетах. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, специалисты ведомства начали проверку мест размещения. Еще в двух районах можно будет только набирать воду из проруби.

- Органами местного самоуправления, религиозными и иными организациями ведется подготовка мероприятий, определяются места для вырубки и установки купелей, помещений для переодевания, горячего чая. Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю заблаговременно все места выхода людей на водоемы осмотрят на прочность покрова, отсутствие опасных участков, трещин, майн, - сообщили в МЧС.

19 января, в сам день купаний, у купелей будут дежурить инспекторы ГИМС, пожарные и спасательные подразделения, медики. На местах должны быть спуски в воду, поручни и не скользкая поверхность. Прежде чем окунаться, нужно подготовить организм - разогреть тело, размяться. Ходить можно только в не скользкой обуви, в проруби находиться не больше минуты и сразу переодеваться в сухую одежду.

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