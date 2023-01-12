В Хабаровске организуют три купели для крещенских купаний
Фото: Администрация Хабаровска
Стало известно, где в Хабаровске будут организованы крещенские купели 19 января. Как сообщает мэрия города, окунуться в проруби можно будет на берегу Амурской протоки в районе магазина «Раймаг», это на Красной Речке, возле храма на улице Покуса в поселке Горького и в парке «Северный».
- Предварительное время работы купелей 19 января - с 10:00 до 17:30, однако чин освящения воды на всех точках может состояться раньше или позже назначенного времени, поэтому информация будет уточняться, - рассказали в мэрии.
На всех объектах будут дежурить спасатели из краевого МЧС, медики и полиция. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют места организации купелей. Жителям рекомендуют подготовиться к омовению заблаговременно. Перед тем как окунаться, необходимо разогреться и размяться, а после надеть сухую одежду и выпить горячего чая.
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