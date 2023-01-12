Тарифы на авиаперелеты в Хабаровском крае останутся прежними Фото: "ХабАвиа"

В Хабаровском крае в 2023 году не будет изменений в тарифах на пассажирские авиаперевозки «ХабАвиа». Цены на билеты останутся на прежнем уровне. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, это решение принято комитетом по ценам и тарифам краевого правительства. Отмечается, что тарифы не пересматривали с 2017 года.

- В этом году сохранены льготы для пассажиров в возрасте от 12 до 23 лет, мужчин старше 60 и женщин старше 55, а также для инвалидов и сопровождающих их лиц. Теперь они могут воспользоваться льготой весь год, а не с 1 мая до 1 октября, как это было в предыдущие годы, - рассказали в «ХабАвиа».

За пять месяцев прошлого года авиакомпания переправила почти две тысячи человек по льготе. Ей возместили из бюджета края больше 10 миллионов рублей. В 2023 году для жителей шести районов льготная стоимость не поменялась. Пассажирам из Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Николаевского районов и района имени Полины Осипенко можно летать четыре раза в год за 4,5 тысячи рублей - взрослым, и за три тысячи рублей - детям.

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