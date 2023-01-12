Проезд в автобусах Хабаровска подорожает с 30 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске с 30 января стоимость проезда в автобусах будет повышаться. Как сообщили в управлении промышленности, транспорта, связи хабаровской администрации, сразу три перевозчика заявили о поднятии цен - ООО «Магистраль Авто ДВ», ИП Артамонов В. И. и ИП Артамонов Д. В.

Так, с 30 января проезд на автобусах маршрутов №№ 8 и 46 будет стоить 45 рублей. Также за эту цену перевозить будут пассажиров на маршрутах №№ 8-1, 17-1, 35, 49 и 47. Сейчас в этих автобусах средняя стоимость проезда пока еще составляет 40 рублей.

Об изменениях цен на регулярные перевозки по нерегулярным тарифам перевозчики уведомили уполномоченный орган.

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