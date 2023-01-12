Забыла закрыть дверь: в Хабаровске раскрыли угон автомобиля Фото: Тимур ХАНОВ.

В Хабаровске полиция за несколько дней раскрыла угон автомобиля. О пропаже сообщила хабаровчанка, она рассказала, что на новогодних каникулах со двора пропала ее машина. Инцидент произошел в начале января, женщина оставила запасные ключи в бардачке, так как охранный комплекс был неисправен.

- Спустя несколько дней в результате проведения оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками отдела полиции №4 УМВД России по городу Хабаровску задержали 22-летнего подозреваемого в районе одного из домов по проспекту 60-летия Октября. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и грабежи. В 2021 году мужчина освободился из мест лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как пояснил задержанный, владелица забыла закрыть дверь на ключ, и он беспрепятственно проник в машину и нашел ключи. На угнанном автомобиле он решил покататься по городу. Полиция завела на него уголовное дело по статье за угон машины. Он может лишиться свободы на пять лет.

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