Игорь Бутман поблагодарил министра культуры Хабаровского края за поддержку Фото: минкульт Хабаровского края

Народный артист России Игорь Бутман выразил благодарность министру культуры Хабаровского края Юрию Ермошкину за поддержку федеральной программы празднования столетия российского джаза.

- Благодаря оказанной помощи у нас получилось провести мероприятие на высшем уровне. Это очень значимое событие, вошедшее в историю. Спасибо за внимание к нашему творчеству. Надеюсь на сотрудничество и в будущем, - сказал Игорь Бутман.

Напомним, 29 ноября в Хабаровском краевом музыкальном театре состоялся гала-концерт. Он был приурочен к столетию джаза в России. Программу представили Московский джазовый оркестр, Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер, Фантине Притула и другие звезды.

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