Крещенские купания в Биробиджане пройдут на Невском заливе

Обряд крещения в Биробиджане пройдет на Невском заливе
Фото: администрация Биробиджана
Жители Биробиджана могли проголосовать за место проведения крещенских купаний на официальных страницах мэрии в соцсетях. На выбор было представлено две локации - Невский залив и участок Биры в микрорайоне имени Бумагина. За первый вариант проголосовали 354 человека, а второй набрал 346 голосов.
- Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Купания состоятся на Невском заливе. В ближайшее время начнем обустраивать крещенский городок, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.
Специалисты возьмут пробу воды на Невском заливе, чтобы определить, можно ли ее набирать жителям города. В любом случае освященную воду все желающие смогут набрать в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, церкви Николая Чудотворца.
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