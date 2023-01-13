Крещенские купания в Биробиджане пройдут на Невском заливе

Обряд крещения в Биробиджане пройдет на Невском заливе Фото: администрация Биробиджана

Жители Биробиджана могли проголосовать за место проведения крещенских купаний на официальных страницах мэрии в соцсетях. На выбор было представлено две локации - Невский залив и участок Биры в микрорайоне имени Бумагина. За первый вариант проголосовали 354 человека, а второй набрал 346 голосов.

- Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Купания состоятся на Невском заливе. В ближайшее время начнем обустраивать крещенский городок, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Специалисты возьмут пробу воды на Невском заливе, чтобы определить, можно ли ее набирать жителям города. В любом случае освященную воду все желающие смогут набрать в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, церкви Николая Чудотворца.

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