Мобилизованные из Хабаровского края и ДФО показали, как проходят учения Фото: минобороны РФ
Мобилизованные жители Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока проходят подготовку на полигоне в тыловой зоне СВО. Их курируют опытные инструкторы одного из объединений Восточного военного округа (ВВО).
- Бойцы учатся управлению танком Т-72Б3 и боевыми машинами БМП-2, стрельбе из АГС-17, реактивных огнеметов «Шмель» и другого оружия, - рассказали в Минобороны РФ.
На полигоне обустроены пункты обогрева для отдыха между занятиями. По словам инструкторов, морозы никак не мешают дальневосточникам справляться с поставленными задачами. В перерывах они согреваются чаем и отдыхают у костра.
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