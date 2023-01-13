Два триммера и сварочный аппарат: мужчина обокрал областное предприятие Биробиджана

Полицейские раскрыли кражу из областного предприятия Биробиджана
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Полицейские приехали на вызов в одно из госучреждений Биробиджана. Неизвестные сбили навесной замок и пробрались в помещение теплой автостоянки. Оттуда они вынесли два бензиновых триммера и сварочный аппарат на 33 тысячи рублей.
- Полицейские вычислили подозреваемого - ранее судимого 27-летнего местного жителя. Позже в его квартире нашли сварочник и один из украденных триммеров, а второй он уже продал за четыре тысячи, - рассказали в УМВД России по ЕАО.
На подозреваемого завели дело по статье «Кража». Его могут посадить на срок до пяти лет.
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