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НовостиПроисшествия12 января 2023 23:44

Дочь оказалась чужим человеком: пенсионерка из Хабаровска осталась без копейки из-за наглой лжи

Пожилая хабаровчанка потеряла 1,2 миллиона рублей, пытаясь спасти чужую дочь
Александра ЯВИЩЕНКО
Пожилая хабаровчанка потеряла 1,2 миллиона рублей, пытаясь спасти чужую дочь

Пожилая хабаровчанка потеряла 1,2 миллиона рублей, пытаясь спасти чужую дочь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожилая жительница Хабаровска за несколько часов потеряла 1,2 миллиона рублей, потому что не смогла отличить чужого человека от дочери. Оказавшись в стрессовой ситуации, она попалась на уловку аферистов, а когда поняла, что происходит, было уже поздно.

Вечером на домашний телефон 82-летней хабаровчанки позвонила женщина. По голосу было похоже, что она в истерике. Собеседница назвала пенсионерку мамой и начала молить о помощи. Она сказала, что попала в серьезную аварию, в которой пострадали люди. Чтобы избежать проблем с законом, нужно было заплатить компенсацию. В противном случае виновницу могут арестовать.

- Пенсионерка поверила, что разговаривает с собственной дочерью. Та, в свою очередь, сказала, что за деньгами приедет доверенный человек, которому нужно передать наличные и не задавать лишних вопросов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пожилая женщина отдала «на спасение» 1,2 миллиона рублей, а позже оказалось, что ей звонила аферистка. С ее настоящей дочерью все было в порядке, и ни в какие аварии она не попадала. Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители завели дело и приступили к расследованию.

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