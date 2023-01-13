Дочь оказалась чужим человеком: пенсионерка из Хабаровска осталась без копейки из-за наглой лжи

Пожилая хабаровчанка потеряла 1,2 миллиона рублей, пытаясь спасти чужую дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожилая жительница Хабаровска за несколько часов потеряла 1,2 миллиона рублей, потому что не смогла отличить чужого человека от дочери. Оказавшись в стрессовой ситуации, она попалась на уловку аферистов, а когда поняла, что происходит, было уже поздно.

Вечером на домашний телефон 82-летней хабаровчанки позвонила женщина. По голосу было похоже, что она в истерике. Собеседница назвала пенсионерку мамой и начала молить о помощи. Она сказала, что попала в серьезную аварию, в которой пострадали люди. Чтобы избежать проблем с законом, нужно было заплатить компенсацию. В противном случае виновницу могут арестовать.

- Пенсионерка поверила, что разговаривает с собственной дочерью. Та, в свою очередь, сказала, что за деньгами приедет доверенный человек, которому нужно передать наличные и не задавать лишних вопросов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пожилая женщина отдала «на спасение» 1,2 миллиона рублей, а позже оказалось, что ей звонила аферистка. С ее настоящей дочерью все было в порядке, и ни в какие аварии она не попадала. Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители завели дело и приступили к расследованию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.