Рекорд по объему продаж поставила ярмарка выходного дня в Хабаровском крае в 2022 году

Рекорд по объему продаж поставила ярмарка выходного дня в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Для краевой ярмарки выходного дня 2022 год оказался рекордным. Общая сумма выручки местных производителей составила 24 миллиона рублей. Всего за сезон было продано 190 тонн продукции.

- Хоть сезон закончился, жители региона все еще могут купить местные товары. В гипермаркетах появились «фермерские островки», где на прилавках представлены товары наших производителей. Также в крае запущен проект «Выбирай свое». На товарах местного изготовления появились соответствующие этикетки, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2022 году планируется увеличить число фермерских островков и продолжить продвижение проекта «Выбирай свое». Также будет увеличено число торговых мест на ярмарке выходного дня.

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