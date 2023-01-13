Паралимпиец из Комсомольска совершил патриотический заплыв в Тихом океане Фото: Виталий Кочнев

Благотворительный заплыв «Сила духа» состоялся в Тихом океане вблизи чилийского города Ангофагаста. Акция прошла в поддержку российских бойцов, которые принимают участие в СВО. В заплыве принял участие паралимпиец из Комсомольска Виталий Кочнев. Он преодолел дистанцию в три километра.

- Сейчас я живу и тренируюсь в Чили. Но я хотел показать, что я с Россией, поддерживаю наших военных. Центральный старт прошел в Москве. Все собранные деньги направили в поддержку солдат, мирных жителей ЛНР и ДНР, Переславского детского дома. Своим примером я хотел показать, что никогда нельзя сдаваться, и насколько может быть силен русский человек, - сказал Виталий Кочнев.

Виталий Кочнев уже участвовал в марафонах через Амурский залив и Амур. Он является единственным в мире пловцом-паралимпийцем, который соревнуется со здоровыми спортсменами на открытой воде.

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