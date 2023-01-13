Хабаровских педагогов поздравили с новогодними праздниками Фото: Администрация Хабаровска

Заслуженных педагогов Хабаровска поздравили с прошедшими новогодними праздниками в центре работы с населением «Содружество». На церемонии присутствовали начальник управления образования Татьяна Матвеенкова, глава управления соцработы с населением Лела Круш и зампред городской организации ветеранов Леонид Коробко.

- Для учителей-ветеранов устроили небольшой музыкальный концерт, а также вручили им памятные подарки, - рассказали в администрации Хабаровска.

Для почетных гостей выступил коллектив народного хора ветеранов «Память сердца». Солисты вместе с присутствующими исполнили известные песни о России, родном Хабаровске, мире и мужестве, любви и дружбе.

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