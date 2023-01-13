Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 0:34

Хабаровских педагогов поздравили с новогодними праздниками

Для них устроили концерт в центре работы с населением «Содружество»
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровских педагогов поздравили с новогодними праздниками

Хабаровских педагогов поздравили с новогодними праздниками

Фото: Администрация Хабаровска

Заслуженных педагогов Хабаровска поздравили с прошедшими новогодними праздниками в центре работы с населением «Содружество». На церемонии присутствовали начальник управления образования Татьяна Матвеенкова, глава управления соцработы с населением Лела Круш и зампред городской организации ветеранов Леонид Коробко.

- Для учителей-ветеранов устроили небольшой музыкальный концерт, а также вручили им памятные подарки, - рассказали в администрации Хабаровска.

Для почетных гостей выступил коллектив народного хора ветеранов «Память сердца». Солисты вместе с присутствующими исполнили известные песни о России, родном Хабаровске, мире и мужестве, любви и дружбе.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.