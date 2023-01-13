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НовостиОбщество13 января 2023 0:43

Хабаровские школьники презентовали собственные научные разработки

Они представили свои исследования на ежегодном городском конкурсе «Виват, Наука!»
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские школьники презентовали собственные научные разработки

Хабаровские школьники презентовали собственные научные разработки

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел конкурс среди школьников на лучшее научное общество «Виват, Наука!» Ребята презентовали собственные разработки и достижения, записали видео, в которых показали особенности работы своих научных обществ. Победителями и призерами стали команды «Разум.ру», представляющие школу №29, «Гимназист» из гимназии №4, «Импульс» из гимназии №1.

- Поздравляем победителей! Мы надеемся, что ребята продолжат исследования. Наши дети - будущее науки! - сказали в центре развития образования Хабаровска.

Среди необычных экспонатов была химическая елка, обувь 21-го века, проект генеалогического древа семьи и многие другие разработки.

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