Хабаровские школьники презентовали собственные научные разработки Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел конкурс среди школьников на лучшее научное общество «Виват, Наука!» Ребята презентовали собственные разработки и достижения, записали видео, в которых показали особенности работы своих научных обществ. Победителями и призерами стали команды «Разум.ру», представляющие школу №29, «Гимназист» из гимназии №4, «Импульс» из гимназии №1.

- Поздравляем победителей! Мы надеемся, что ребята продолжат исследования. Наши дети - будущее науки! - сказали в центре развития образования Хабаровска.

Среди необычных экспонатов была химическая елка, обувь 21-го века, проект генеалогического древа семьи и многие другие разработки.

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