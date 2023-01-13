Хабаровские школьники презентовали собственные научные разработки
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошел конкурс среди школьников на лучшее научное общество «Виват, Наука!» Ребята презентовали собственные разработки и достижения, записали видео, в которых показали особенности работы своих научных обществ. Победителями и призерами стали команды «Разум.ру», представляющие школу №29, «Гимназист» из гимназии №4, «Импульс» из гимназии №1.
- Поздравляем победителей! Мы надеемся, что ребята продолжат исследования. Наши дети - будущее науки! - сказали в центре развития образования Хабаровска.
Среди необычных экспонатов была химическая елка, обувь 21-го века, проект генеалогического древа семьи и многие другие разработки.
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