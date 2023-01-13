Сергей Кравчук поздравил работников СМИ с Днем российской печати Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

13 января работники СМИ и типографии отмечают День российской печати. С профессиональным праздником их поздравил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати и СМИ! Примите мои самые теплые, искренние поздравления. Желаю вам ярких работ, запоминающихся материалов. Оставайтесь всегда интересными для своей аудитории. Хороших вам тиражей и просмотров, высоких рейтингов, удачи, понимания и поддержки жителей Хабаровска! - сказал Сергей Кравчук.

Как отметил глава краевой столицы, роль СМИ сегодня крайне важна. В этом году мэрия города проведет конкурс среди журналистов и блогеров. Лучшие будут награждены накануне празднования 165-летия Хабаровска.

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