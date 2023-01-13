Хабаровчане сыграли в «хоккей на валенках» Фото: Администрация Хабаровска

В Кировском районе Хабаровска под лозунгом: «Шайбу! Шайбу!» состоялся турнир «Хоккей на валенках». Местом его проведения стала территория жилмассива «Рыбак». Организацией соревнований занималась администрация школы №51.

- В этом году в турнире участвовали четыре команды: «Лучшие родители», «Тигрята», «Снегурочки» и «Нефтяник», - рассказали в администрации Хабаровска.

Ученики школы №51 и их родители вышли на лед в финальной битве. Взрослые оказались изворотливее и ловчее ребят. «Лучшие родители» вырвались вперед и одержали победу. После напряженной борьбы за первенство все участники отправились в школу, где устроили чаепитие.

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