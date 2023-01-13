18 тысяч вакансий доступно жителям Хабаровского края без опыта работы Фото: Василий Вахрин

Больше 18 тысяч вакансий доступно жителям Хабаровского края, у которых нет реального стажа работы или опыта. Из них свыше 300 предложений - от предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

- Нам нужны в основном специалисты и рабочие для реального сектора экономики: обрабатывающих производств, транспорта, строительства, медицины, образования и других, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения краевого правительства.

В 2023 году работодатели могут получить субсидии при приеме на работу сотрудников младше 30 лет. Она позволяет перекрыть часть расходов на зарплаты новым кадрам. Этот механизм помогает повысить спрос на молодых специалистов у компаний, а людям без опыта работы - получить профессиональные навыки на практике.

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