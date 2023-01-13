Размер пенсии вырос в Хабаровском крае с 1 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января пенсии в Хабаровском крае проиндексированы на 4,8%. Размер выплат увеличился у 248,3 тысячи жителей. В среднем сумма увеличилась на тысячу рублей. Теперь усредненный размер пенсии по старости в регионе составляет около 25,6 тысячи.

- Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года проиндексированы пенсионные права тех, кто выйдет на отдых по возрасту в будущем. На 4,8% увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, - рассказали в отделении Социального фонда РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Стоимость коэффициента в январе повысилась с 118,1 до 123,77 рубля. Сумма фиксированной выплаты увеличилась с 7 220,74 до 7 567,33 рубля.

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