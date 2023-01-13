Тур «Лыжная стрела» из Хабаровска на Холдоми состоится 27 января Фото: holdomi.ru

Жители Хабаровска и Комсомольска смогут отправиться в тур выходного дня «Лыжная стрела» 27 января. Он продлится два дня и три ночи. Тур пройдет по маршруту Хабаровск - Комсомольск - ГЛК «Холдоми» - Комсомольск - Хабаровск. Проезд к горнолыжному комплексу будет организован на поезде Хабаровск - Комсомольск по цене плацкарта, а после - трансфер до Холдоми. В цену тура также входит проживание в гостинице или коттедже и страховка.

- Билеты пока еще есть. Курорт пользуется популярностью. Спортинвентарь (сноуборды, лыжи и палки к ним) перевозится бесплатно как ручная кладь. У маршрута большой потенциал. Мы уже получаем хорошие отзывы от туристов, - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

По России курсируют всего три «Лыжных стрелы». Одна из них - в Хабаровском крае. Благодаря таким турам жители региона могут отправиться на отдых по доступной цене.

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