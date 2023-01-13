Один разбился, двое в больнице: иномарка вылетела на встречку под Хабаровском

Пассажир «Мазды» погиб в аварии на трассе под Хабаровском Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

13 января произошла авария на 14-м километре трассы Хабаровск – Казакевичево. Приблизительно в 9:40 «Тойота Витц» ехала в сторону краевой столицы, а ей на встречу двигалась «Мазда Фамилия». Когда машины практически поравнялись, водитель «Тойоты» резко вывернул на встречную полосу. Иномарки столкнулись на полном ходу.

Место аварии на трассе Хабаровск – Казакевичево Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

- В результате лобового удара пассажир «Мазды Фамилии» погиб на месте. 43-летний мужчина и женщина 33 лет сильно пострадали и были госпитализированы. В каком они состоянии сейчас, пока неизвестно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

В результате ДТП погиб один человек Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

На место аварии прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Водителей просят соблюдать ПДД и не нарушать скоростной режим. От этого зависит жизнь и здоровье участников дорожного движения.

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