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НовостиОбщество13 января 2023 3:06

72 новых автобуса выйдут на маршруты в Хабаровске в 2023 году

В краевой столице обновляют общественный транспорт
Александра ЯВИЩЕНКО
72 новых автобуса выйдут на маршруты в Хабаровске в 2023 году

72 новых автобуса выйдут на маршруты в Хабаровске в 2023 году

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске полным ходом идет работа по обновлению парка общественного транспорта. В этом году в городе появится 72 новых автобуса. Их закупят перевозчики за собственные средства.

- Обновление общественного транспорта - важная задача, которую мы ставим перед частными перевозчиками. Они обязаны соблюдать это условие, если хотят продолжить работу. Предприниматели свои обязательства выполняют, закупая новые автобусы на газомоторном топливе, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас перевозчики прорабатывают вопрос о закупке около 30 новых автобусов большого класса, которые выпустят на маршруты №№ 10, 14, 24, 25, 40 и 56.

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