Хабаровчан предупредили об опасности нового штамма коронавируса «Кракен»
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровске сейчас отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Но медики не перестают напоминать о том, что нужно соблюдать меры профилактики. Новая волна пандемии может начаться в любой момент, особенно с приходом в Россию нового штамма коронавируса «кракен». Первый случай заражения им был выявлен в Пензе у местной жительницы. Благодаря мутации скорость распространения этого вируса существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.
- По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится так же, как другие, но он более заразный. Как и другие ОРВИ, вирус передается воздушно-капельным путем, - рассказали в городском управлении по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.
Наиболее уязвимы к вирусу дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы предупредить заражение и избежать тяжелых последствий болезни, нужно вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, дезинфицировать и проветривать помещения, изолировать больных.
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