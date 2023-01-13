Хабаровчан предупредили об опасности нового штамма коронавируса «Кракен» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске сейчас отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Но медики не перестают напоминать о том, что нужно соблюдать меры профилактики. Новая волна пандемии может начаться в любой момент, особенно с приходом в Россию нового штамма коронавируса «кракен». Первый случай заражения им был выявлен в Пензе у местной жительницы. Благодаря мутации скорость распространения этого вируса существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.

- По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится так же, как другие, но он более заразный. Как и другие ОРВИ, вирус передается воздушно-капельным путем, - рассказали в городском управлении по физкультуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

Наиболее уязвимы к вирусу дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы предупредить заражение и избежать тяжелых последствий болезни, нужно вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, дезинфицировать и проветривать помещения, изолировать больных.

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