Михаил Дегтярев проверил ход строительства дамбы в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил, как продвигается строительство дамбы в Южном районе Хабаровска. Она нужна, чтобы защитить территорию и больше 200 тысяч жителей города от затоплений во время паводков на Амуре.

- Строительство дамбы началось в 2015 году. Возникало множество вопросов и проблем из-за недобросовестных подрядчиков. С ними нам пришлось расторгнуть контракт в 2021-м, - сказал Михаил Дегтярев.

На объект зашел новый подрядчик, который быстро взялся за работу. Строительство начало продвигаться, и уже сейчас большая часть готова. В течение месяца закончатся работы на пятикилометровом отрезке дамбы от базы отдыха «Дельфин» до входа в Амурский затон. В апреле закончат участок протяженностью полкилометра около «Броско Молла». Понтон-батопорт сдадут в третьем квартале 2023-го, после испытаний.

Территории, прилегающие к дамбе, благоустроят. В этом году приступят к работе над проектом одной из самых протяженных набережных в России.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.