На чужом горбу: инженер украл 1,3 миллиона, заставив работников класть брусчатку в ЕАО

Инженера осудят за хищение 1,3 миллиона рублей у «РЖДстрой» в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный инженер строительно-монтажного треста «РЖДстрой» обвиняется в мошенничестве. Используя свое служебное положение, он присвоил 1,3 миллиона, прикрывшись другими работниками предприятия.

По версии следствия, с декабря 2019 по ноябрь 2020 года главный инженер подделал документы по договору с подрядчиком на укладку бетонной брусчатки. Во время реконструкции вокзала станции Известковая мужчина украл 1,3 миллиона рублей, которые якобы получил исполнитель работ. Чтобы скрыть преступление, инженер поручил уложить плиты работникам треста. Делали они это безвозмездно в рабочее время. Дополнительную оплату за труд никто из них не получил.

- Обвиняемый причинил большой ущерб «РЖДстрой». Деньги он потратил на свое усмотрение, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На подозреваемого завели уголовное дело, которое будет рассматривать Кировский районный суд Хабаровска.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.