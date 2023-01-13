То ли белочка, а то ли похмелье: угрожая продавцу ножом, мужчина ограбил магазин в Хабаровске

К пяти годам колонии приговорили мужчину за вооруженное ограбление в Хабаровске Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Случай произошел в июле прошлого года. В один из продуктовых магазинов Хабаровска ворвался мужчина с ножом и начал требовать у продавца деньги из кассы. Перепуганный сотрудник отдал налетчику около пяти тысяч рублей, после чего грабитель сбежал. О произошедшем сообщили в полицию. Уже спустя несколько часов правоохранители поймали преступника. При себе у него был нож. К моменту задержания украденные деньги мужчина успел потратить на алкоголь

- Грабителем оказался 46-летний уроженец Амурской области. Летом 2022 он вышел из колонии, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело и передали в суд. За разбой его приговорили к пяти годам колонии особого режима.

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