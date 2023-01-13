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НовостиОбщество13 января 2023 4:58

Почетного гражданина выберут в Хабаровске в 2023 году

В администрации города начался прием заявок
Александра ЯВИЩЕНКО
Почетного гражданина выберут в Хабаровске в 2023 году

Почетного гражданина выберут в Хабаровске в 2023 году

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал прием заявок на участие в конкурсе на звание Почетного гражданина. Кому достанется титул, выберут жители города. Его присваивают за выдающиеся заслуги, тем самым поощряют победителя за вклад, который он внес в развитие краевой столицы.

- Каждого кандидата должны выдвинуть не меньше семи организаций, - сказали в мэрии города.

Чтобы подтвердить выдвижение, нужно до 28 февраля подать в администрацию определенный список документов. Уточнить его можно по телефону 41-97-77. Заявки принимаются на Карла Маркса, 66 в кабинете 222. Победителей выберут накануне Дня города.

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