Почетного гражданина выберут в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал прием заявок на участие в конкурсе на звание Почетного гражданина. Кому достанется титул, выберут жители города. Его присваивают за выдающиеся заслуги, тем самым поощряют победителя за вклад, который он внес в развитие краевой столицы.

- Каждого кандидата должны выдвинуть не меньше семи организаций, - сказали в мэрии города.

Чтобы подтвердить выдвижение, нужно до 28 февраля подать в администрацию определенный список документов. Уточнить его можно по телефону 41-97-77. Заявки принимаются на Карла Маркса, 66 в кабинете 222. Победителей выберут накануне Дня города.

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