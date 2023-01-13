Больше 580 миллионов рублей выделено на развитие Санавиации в Хабаровском крае Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

В 2023 году на развитие санавиации в Хабаровском крае выделено 584,2 миллиона рублей. Финансирование поступит в рамках национального проекта и из краевого бюджета.

- Планируем увеличить количество вылетов в труднодоступные районы, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В прошлом году ведомство приняло больше 560 вызовов от жителей удаленных территорий региона. Сотрудники Хабаровского территориального центра медицины катастроф забирали пациентов в Ульчском, Ванинском, Верхнебуреинском и других районах, чтобы доставить их в краевые больницы. По словам Евгения Никонова, наш регион - один из ведущих в стране по развитию санавиации.

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