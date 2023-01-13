Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 5:18

Больше 580 миллионов рублей выделено на развитие санавиации в Хабаровском крае

Деньги из федерального и краевого бюджетов служба получит в 2023 году
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше 580 миллионов рублей выделено на развитие Санавиации в Хабаровском крае Фото: @healthyopinion27

Больше 580 миллионов рублей выделено на развитие Санавиации в Хабаровском крае Фото: @healthyopinion27

Фото: Социальные сети

В 2023 году на развитие санавиации в Хабаровском крае выделено 584,2 миллиона рублей. Финансирование поступит в рамках национального проекта и из краевого бюджета.

- Планируем увеличить количество вылетов в труднодоступные районы, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В прошлом году ведомство приняло больше 560 вызовов от жителей удаленных территорий региона. Сотрудники Хабаровского территориального центра медицины катастроф забирали пациентов в Ульчском, Ванинском, Верхнебуреинском и других районах, чтобы доставить их в краевые больницы. По словам Евгения Никонова, наш регион - один из ведущих в стране по развитию санавиации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.